Amazon haalt eerste slag thuis

Microsoft moet een groot militair project voor het Pentagon op pauze zetten. Voor Amazon, dat het contract weggesnoept zag door Microsoft en daartegen procedeert, is dat een eerste overwinning.

Microsoft moet stoppen met de uitvoering van een contract van het Amerikaanse leger ter waarde van 10 miljard dollar. De Amerikaanse overheid kan niet verder gaan met het implementeren van dat contract ‘tot de verdere instructies van het hof kenbaar zijn’, stelde rechter Patricia Campbell-Smith van een federale rechtbank.

Dat is een overwinning voor Amazon. De inzet van het dispuut is het zogenaamde Joint Enterprise Defense Infrastructure-contract (JEDI) bij het Pentagon. Het gaat om een tienjarig contract voor cloud computing-diensten ter waarde van 10 miljard dollar. Amazon was daarvoor ook in de running en was aanvankelijk favoriet om het contract binnen te halen. Tot Microsoft het in oktober vorig jaar kreeg toegewezen. Volgens Amazon stelde president Donald Trump alles in het werk om Amazon een beentje te lichten, wegens zijn vete met Amazon-baas Jeff Bezos. Trump ligt vaak in de clinch met de krant The Washington Post, waarvan Bezos eigenaar is.

‘Nationale veiligheid in gevaar’

Amazon trok daarop naar de rechter, die het bedrijf nu volgt in de argumentatie dat het werk tenminste tijdelijk moet worden stilgelegd. Amazon moet wel 42 miljoen dollar opzijzetten voor het geval aan het eind van de procedure blijkt dat er niets verkeerds is gebeurd, en het project onterecht op pauze werd gezet.

Het Pentagon en de Amerikaanse overheid reageerden teleurgesteld op de beslissing, en stelden dat ze de nationale veiligheid in gevaar kan brengen.