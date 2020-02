Uefa bant Manchester City voor twee seizoenen uit Europa

De Uefa heeft Manchester City voor de seizoenen 2020-2021 en 2021-2022 uitgesloten van Europees voetbal. De financiële commissie van de Uefa straft de club voor het niet op orde hebben van de financiële huishouding.

Volgens de Uefa heeft City zich niet aan de regels van Financial Fair Play gehouden, door de financiële tegemoetkoming van de hoofdsponsor te hoog in te schatten.

Behalve een Europese schorsing voor twee jaar krijgt Manchester City ook een boete opgelegd van dertig miljoen euro.

De beslissing werd al op 22 januari genomen door de arbitragecommissie van de Uefa, maar kwam pas vrijdag naar buiten. Manchester City toont zich in een eerste reactie teleurgesteld, maar niet verrast. City gaf ook aan beroep te zullen aantekenen bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in Lausanne. 'Deze zaak werd aangespannen door Uefa, vervolgd door Uefa en beoordeeld door Uefa', vindt de club. 'Nu dit partijdige proces voorbij is, zullen we een objectieve stem zoeken bij het Internationaal Sporttribunaal.'

Football Leaks

Sinds maart 2019 voert de financiële controlecommissie van de Uefa een onderzoek naar de club, na publicaties in de media, waaronder De Standaard, op basis van Football Leaks. Onder meer zou de Engelse kampioen in 2013 met de cijfers van sponsorcontracten gesjoemeld hebben om een verlies van 11,5 miljoen euro in te dekken. Een jaar later zou de club de manager van een minderjarige speler (de toen 14-jarige Jadon Sancho, die inmiddels bij Borussia Dortmund zit) 235.000 euro betaald hebben. Dankzij Football Leaks kwam ook aan het licht dat Abu Dhabi - de club is sinds 2008 in handen van de familie van de emir - in zeven jaar tijd via overgewaardeerde sponsorcontracten een fortuin in City zou gepompt hebben.



In 2014 veroordeelde de Uefa Manchester City al eens voor inbreuken op de Financial Fair Play. Het kostte de club van Kevin De Bruyne toen 57 miljoen euro, waarvan 37 miljoen voorwaardelijk. Bovendien moest de club in de Champions League 2014-2015 met een beperkte selectie aantreden. Ook de Premier League onderzoekt momenteel mogelijke overtredingen van de club.