Waarom nieuwe verkiezingen anders voelen voor Vlaamse partijen, de lage-emissiezones links verdelen en baby’s van drie maanden niet in de crèche horen

Het is niet meer slaapwandelen naar nieuwe verkiezingen, sinds het ‘j’en ai marre’ van Paul Magnette in De Standaard vrijdagmorgen is het pokeren met verkiezingen. Dit zijn elf van de interessantste artikels van de voorbije week.

1. Franstalige profilering versus Vlaamse verkiezingsvrees

De politieke redactie peilde donderdagavond naar hoe de partijhoofdkwartieren tegen de optie, of is het een spookbeeld, van nieuwe verkiezingen aankijken. Helemaal anders in Vlaanderen dan in Wallonië.

‘We mogen nooit zonder hoop zijn in dit land’

2. Afscheid van een populier

In Zottegem deed storm Ciara vorige week een 150 jaar oude populier sneuvelen. De buurt komt al dagenlang afscheid nemen. Onder die boom gaven ze de eerste zoen, kwamen ze rouwen, maakten ze hun communiefoto’s. ‘Ik vond steun in zijn eenzaamheid.’

Iedereen heeft wel een verhaal onder de boom

3. Stadsbestuur Gent hapt naar adem

De lage-emissiezone (LEZ) wordt dan toch een interessant strijdtoneel tussen groen en rood. Het zijn niet de topverdieners die met oude diesels rijden. En zwakkere groepen moeten betalen terwijl De Lijn vrolijk verder vervuilt? SP.A-voorzitter Conner Rousseau maakt de bocht. Wat doet dat met de Gentse en Antwerpse coalities?

Lage-emissiezone doet broze coalitie wankelen

4. Hoe effectief is een lage-emissiezone?

Maken die LEZ’s nu echt een verschil voor de luchtkwaliteit of zijn ze vooral ecologische symboolpolitiek? Journaliste Ine Renson licht toe.

‘Alleen al voor roet heeft lage-emissiezone zin’

5. Waarom het Franse publiek Arno op handen draagt

Foto: rr

In de Parijse concertzaal Le Trianon zwaaide een aandachtig en meelevend publiek dinsdag Arno uit, op de vooravond van zijn operatie wegens kanker. Misschien zijn laatste concert. Waarom sluiten zoveel Fransen hem in de armen? Lees hier ook nog het interview met Arno over leven en dood.

‘Arno is België in zijn puurste vorm’

‘De mensen rondom mij hebben er meer van afgezien dan ik’

6. Er is iets mis met hoe we de eerste levensjaren van onze kinderen organiseren

Het snijdt elke keer weer door mijn hart, schrijft redactrice Eveline Vergauwen, als ze in de crèche het schrille, ondraaglijke, snerpende gehuil van een baby van drie maanden hoort. Ze kan toch niet de enige zijn?

Horen baby’s van drie maanden wel in een crèche?

7. Ongelijkheid in Zuid-Korea is groter dan in India

Foto: rr

De Zuid-Koreanen hebben povere perspectieven: je keihard uitsloven voor nagenoeg niets. Die grote ongelijkheid inspireerde de Oscarwinnende film Parasite.

Niet heel Zuid-Korea heeft glamoureuze ‘Gangnam Style’

8. De koterijen van de fiscus

Een rapport dat een blauwdruk moest opleveren voor een grote belastinghervorming, mist elke richting. De Hoge Raad van Financiën durft geen keuzes te maken. Een gemiste kans. En dat die personenbelasting hervormd moet worden, toont de reeks ‘De koterijen van de fiscus’ met aandrang aan.

Veel voorstellen, weinig richting

Herlees de reeks ‘De koterijen van de fiscus’

9. Het #MeToo-schandaal dat de Zweedse Academie ten val bracht

Journaliste Matilda Gustavsson onthulde het seksschandaal dat maakte dat in 2018 geen Nobelprijs Literatuur werd uitgereikt. Haar boek over ‘de serieverkrachter van Stockholm’ leest als een stomp in de maag, zegt wetenschapsredactrice Hilde Van den Eynde, of preciezer geformuleerd, als een pik in de keel. Vijf sterren en een interessant interview.

‘De verhalen van de vrouwen waren zo goor dat ze me uit mijn slaap hielden’

10. Eeuwenoud verhaal mogelijk gebaseerd op ware gebeurtenissen

Foto: rr

Sommige verhalen gaan honderden jaren mee, zelfs in culturen die niets op schrift stelden. Sommige overleven zelfs enkele duizenden jaren. Maar nu rijst de vraag of Australische aboriginals een vulkaanuitbarsting van 40.000 jaar geleden over al die generaties hebben doorverteld. Het zou met voorsprong het oudste verhaal van de mensheid zijn.

De reus waarover al 40.000 jaar lang werd gepraat

11. ‘Net nu uw dienaar een blanke man op leeftijd is, hebben we het verkorven’

Voor een witte man met een zekere leeftijd wordt het nu echt ingewikkeld, stelt Tom Heremans vast. Maar gelukkig niet alleen voor hem. Een weekoverzicht in vrouwenquotes.

Lees hier de Scoop van deze week