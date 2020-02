Het agentschap van de Vlaamse overheid Natuur en bos heeft enkele beelden gedeeld van wolvin Noëlla. Het zijn de allereerste beelden waarop het dier in het daglicht te zien is. En daar blijft het niet bij: er is mogelijk nog een wolf op weg naar ons land. Het dier beet twee schapen dood in de Maasduinen, vlak bij de Belgische grens.

Noëlla werd eind vorig jaar voor het eerst gespot in de Antwerpse Kempen. Sindsdien bevindt ze zich in het gebied waar ook wolf August woont, van Oudsbergen tot aan de Maas. Van waar de wolving precies komt, is niet duidelijk. 'Wellicht Frankrijk of Duitsland', zegt wolvenspecialist Jan Loos. Wat wel vast staat, is dat de wolvin honderden kilometers aflegde om uiteindelijk aan de zijde van wolf August te belanden. 'Een beter cadeau voor Valentijnsdag hadden we niet kunnen wensen. Heeft Noëlla een date gepland met August misschien?', grapt ANB.

Nieuwe wolf onderweg naar ons land?

Eerder deze week werden in de Maasduinen, in Nederlands-Limburg, twee schapen doodgebeten. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om het werk van een nieuwe wolf. De kans is reëel dat ook deze wolf in België opduikt. 'We mogen ervan uitgaan dat er een nieuwe wolf aankomt. Alle voorgaande wolven die op die plek zijn gepasseerd, zijn zonder uitzondering in Vlaanderen terechtgekomen', vertelt Jan Loos van Welkom Wolf. 'We hebben ook het vermoeden dat er nog een andere wolvin leeft in Vlaanderen, in de buurt van het Nationale Park Hoge Kempen.'