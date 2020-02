Dat het Lam Gods geschilderd werd door de gebroeders Van Eyck wist u al. Dat de Rechtvaardige Rechters al tientallen jaar vermist zijn, ongetwijfeld ook. Maar het werk vertelt ons nog zoveel meer. We lichten er enkele opvallende weetjes uit.

De originele buitenluiken, Adam en Eva, zijn nog tot eind april te bezichtigen in het MSK in Gent in 'Van Eyck. Een optische illusie.' De overige panelen vindt u in de Gentse Sint-Baafskathedraal.