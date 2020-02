Chanel plant botanische expo rond beautyproducten

Wie meer wil weten over hoe de beautyproducten van Chanel worden gemaakt, kan in Parijs een botanische expo van het modehuis bezoeken.

Chanel werkt voor haar beautyproducten met ingrediënten vanuit de hele wereld - van de Franse Alpen tot Madagaskar.

In ‘openluchtlaboratoria’ laten ze verschillende planten groeien. Het is in dezelfde omgeving dat de planten, waarvan extracten in parfums en crèmes terechtkomen, worden geanalyseerd.

De bedoeling is om de meest zeldzame planten deze lente te vervoeren naar Parijs om fans meer inzicht te geven in de werkwijze van het beautydepartement van het luxelabel. Zo kennen ze de geschiedenis achter de producten in hun badkamer.

De expo La beauté se cultive vindt plaats op 28 en 29 maart in de Mineralogy Gallery in het Muséum national d’Histoire naturelle.