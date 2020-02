Vandaag ging het Chocoladesalon in Tour & Taxis in Brussel open voor publiek. Tijdens het weekend kun je er terecht voor proeverijen, maar ook voor een indrukwekkende modeshow. De modellen zullen er elke dag een tiental jurken, gemaakt uit chocolade, showen op de catwalk. ‘Het is een mix van haute couture en Belgische chocolade’, zei Sixtine Anne de Moline, een van de ontwerpers.