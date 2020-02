Luchtverkeersleiders plannen nieuwe staking op het einde van de krokusvakantie

De luchtverkeersleiders zullen op het einde van de krokusvakantie mogelijk opnieuw staken. De christelijke vakbond bij Skeyes zal namelijk een stakingsaanzegging indienen, volgens de vakbond omdat de directie tijdens een paritair comité vrijdag ‘contractbreuk heeft gepleegd’.

De onenigheid draait rond de manier waarop de luchtverkeersleiders premie-uren die ze toegekend kregen, kunnen opnemen. ‘Die premie-uren zijn niet-gepresteerde uren’, zegt Skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene. Luchtverkeersleiders krijgen ze bijvoorbeeld als ze onverwacht worden opgeroepen voor een dienst. Ze werken dan een shift, maar krijgen daarbovenop extra uren toegekend.

‘Op het paritair comité werd een nieuwe regeling voorgesteld om die extra toegekende uren op te nemen’, zegt Dehaene nog. Luchtverkeersleiders kunnen die uren opsparen om vroeger te vertrekken aan het einde van hun carrière, ze kunnen die laten uitbetalen, of ze kunnen die omzetten in extra verlofdagen.

Over die omzetting van de premie-uren in extra verlofdagen is nu onvrede ontstaan tussen Skeyes en de vakbonden. Volgens vakbondsman Kurt Callaerts had de directie aanvankelijk beloofd dat de luchtverkeersleiders die uren onbeperkt zouden kunnen omzetten in verlofdagen, maar ze wil nu nog maar maximaal drie dagen per jaar toekennen. Nog volgens de ACV’er zou de directie ook pushen om de premie-uren te laten ‘afkopen’.

Socialisten staken niet

De stakingsaanzegging zou vrijdag nog op het bureau van de directie belanden. Dan begint een periode van twee weken te lopen waarin een poging tot verzoening volgt. ‘Dus vanaf 29 februari zou er gestaakt kunnen worden’, zegt Callaerts.

De ACV is vooralsnog de enige vakbond die valt over het voorstel van Skeyes. De socialistische vakbond keurde het voorstel naar verluidt wel goed. Vrijdag raakte bekend dat ook de luchtvaartpolitie plannen heeft om rond de krokusvakantie te staken.