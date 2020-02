Burgemeester Dendermonde heeft meest betaalde mandaten

De Belgische politicus met de meeste betaalde mandaten in 2018 was de Dendermondse burgemeester Piet Buyse (CD&V). Dat blijkt uit de mandatenlijst die het Rekenhof publiceerde.

De Belgische politicus met de meeste betaalde mandaten in 2018 is de Dendermondse burgemeester Piet Buyse (CD&V): 16 heeft hij er (plus nog eens zes onbetaalde).

De Vlaamse mandatenkampioen van vorig jaar, de Antwerpse schepen Koen Kennis (N-VA), zakt van 23 naar 14 betaalde mandaten in 2018. De Franstalige mandatenkampioene van 2017, PS-schepen Eliane Daels uit Evere, hield er in 2018 nog 4 betaalde mandaten over

Exact 186 verschillende politici, hoge ambtenaren en kabinetswerkers hebben in 2018 hun mandaten of vermogen overigens niet aangegeven bij het Rekenhof. Zij riskeren een boete van 100 tot 1.000 euro. Onder hen zijn er weinig bekende namen.

De publicatie van de mandatenlijst in het Staatsblad en op de website van het Rekenhof beslaat voor 2018 1.068 pagina’s. Voor 2017 ging het nog om 962 pagina’s. Niet alleen is het aantal aangifteplichtigen toegenomen, onder anderen met de bestuurders van vennootschappen of vzw’s waarin de overheid een overheersende invloed speelt, maar publiceert het Rekenhof ook de vergoedingen die mandatarissen hebben ontvangen.

Toch blijft er na de publicatie onduidelijkheid bestaan over de exacte vergoedingen. Zo kroonde De Tijd op basis van de lijst PS’er Francis Collot tot bestbetaalde persoon in de Belgische politieke wereld. Uit zijn aangifte blijkt dat hij in 2018 604.000 euro bruto verdiende, onder meer als gemeenteraadslid in de gemeente Gesves, maar hoofdzakelijk als werknemer van de Naamse intercommunale INASEP. Tegenover Belga reageert hij dat hij afgerond geen 600.000 euro verdiende bij INASEP, zoals in de publicatie vermeld staat, maar een bedrag met een nulletje minder.

Het Rekenhof beaamt dat de publicatie fouten kan bevatten, maar dat die dan wel te wijten zijn aan de aangifteplichtigen zelf. ‘Wij publiceren de informatie exact zoals ze die aan ons hebben aangeleverd’, zegt woordvoerder Karl Hendrickx. ‘Ze kunnen wel steeds vragen om die recht te zetten.’

Vergelijkingen worden ook bemoeilijkt omdat het Rekenhof niet altijd exacte bedragen publiceert. Zo wordt vaak een vork gegeven van het verdiende bedrag, maar die kan zeer wijd zijn, bijvoorbeeld tussen de 50.000 en 100.000 euro bruto.

De lijst vindt u hier.