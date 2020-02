Tafelschuimster Nadine W. wordt geïnterneerd

Nadine W., ‘de schrik van de kusthoreca’, wordt geïnterneerd. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank vrijdag beslist. De vrouw moest zich verantwoorden voor vijf feiten in Gent.

Nadine W. zit momenteel al een jarenlange gevangenisstraf uit. Nadine W. ging meer dan 120 keer op restaurant, maar bleek de rekening nooit te kunnen betalen. De tafelschuimster bestelde meestal vrij eenvoudige gerechten, zoals een croque-monsieur of kaaskroketten. Vaak dronk ze daarbij cognac, koffie of frisdrank.

Op enkele maanden tijd stapelde W. de verstekveroordelingen op. In totaal werd ze al tot meer dan honderd maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld. Op 18 juli werd ze opgesloten in de gevangenis, toen een groot deel van haar straffen definitief werd.

De Gentse correctionele rechtbank beval in september een psychiatrisch onderzoek in het kader van de interneringswet. De gerechtspsychiater kwam tot de conclusie dat de vrouw lijdt aan een chronische psychotische stoornis.

‘Ze woont op een andere planeet’

Peter Gonnissen, de advocaat van de vrouw, had bij de behandeling van de zaak in de eerste plaats de gunst van de opschorting gevraagd, en ondergeschikt ook de internering. ‘De vrouw heeft hulp nodig en geen gevangenisstraf. Ze woont op een andere planeet’, zei de advocaat. De aanklager vroeg ook de internering. ‘De psychiater besluit dat de vrouw geestesziek was op het moment van de feiten en nog altijd is. De deskundige raadt een opname in een FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum) aan.’

De rechter moest oordelen of de gepleegde feiten vielen onder de toepassing van de interneringswet, omdat het ging om afzetterij. De internering is voor die feiten alleen mogelijk als er voor de slachtoffers een aantasting van de fysieke of psychische integriteit was, maar volgens de aanklager was dat het geval ‘door de onvoorspelbare fysieke agressie’ van de vrouw.

De rechtbank oordeelde dat de vrouw ‘lijdt aan een geestesstoornis en een ernstig aangetast beoordelingsvermogen’ heeft, en sprak de internering uit. Het is nu afwachten wat er gebeurt met de reeks andere zaken van de vrouw die nog hangende zijn in beroep.