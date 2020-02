Vier heeft de eerste beelden van het nieuwe seizoen van ‘De mol’ gelost. Eerder liet de tv-zender al weten dat de zoektocht naar de verrader binnen de groep zich zal afspelen in Griekenland. Uit de beelden wordt nu ook duidelijk dat de geschiedenis van het land daarbij een grote rol zal spelen.

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen start op zondag 8 maart. Dat betekent dat het Vier-programma het zal moeten opnemen tegen programma's als ‘Blind getrouwd’ op VTM en ‘Twee tot de zesde macht’ op Eén.

'Hier wordt mijn verraad geschiedenis', klinkt het in de video, wijzend op de finale. Omdat die finale van ‘De mol’ gepland staat op 26 april, is het duidelijk dat het nieuwe seizoen een gewone ‘De mol’ wordt. Dat betekent: zeven reguliere afleveringen met tien kandidaten, waarbij wellicht in de eerste aflevering dus iemand naar huis gaat.

Eerdere seizoenen speelden zich af in onder meer Vietnam, Mexico en Zuid-Afrika.