Stress, burn-out, conflicten en pestgedrag op het werk nemen toe

Vorig jaar kreeg Idewe, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, 3.127 meldingen van psychosociale risico’s. Dat waren er twaalf procent meer dan in 2018. Het gaat vooral om conflicten op het werk, gevolgd door stress en burn-out en pestgedrag. Dat meldt Idewe naar aanleiding van de ‘Week tegen Pesten’ die vrijdag start.

Bij Idewe liepen in 2019 met 3.127 meldingen zowat 12 procent meer meldingen binnen van psychosociale risico’s. Een jaar eerder waren dit er nog 2.789. Ten opzichte van 2017 (2.266 meldingen) steeg dit aantal zelfs met maar liefst 38 procent. Deze cijfers tonen aan dat werknemers de weg naar hun preventieadviseur nog beter weten te vinden.

In de top 5 van de meldingen van psychosociale risico’s (in 2019) staan ‘conflicten’ met 1.255 meldingen en goed 40 procent van de meldingen, op kop; gevolgd door ‘stress en burn-out’ met 807 meldingen en aandeel van 26 procent, dan volgt ‘pesten’ met 459 meldingen en 14,6 procent, gevolgd door ‘fysiek en psychisch geweld’ met 121 meldingen en 3,8 procent, en last but not least ‘ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer’ met 53 meldingen en goed voor 1,6 procent van de meldingen.