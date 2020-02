Valentijn vergeten? Tankstation kan redding zijn

Wie Valentijn vergeten is, kan nog altijd terecht in een tankstation. U bent allicht niet de enige. Vooral bloemen blijken populair.

‘Vroeger was het meer een taboe om een cadeautje in een tankstation te kopen’, zegt Nisken Willekens, aankoopverantwoordelijke bij Maes. ‘Die tijd is voorbij.’

De verkoop in de winkels aan tankstations stijgt volgens haar op Valentijn, net zoals bij de kerstperiode en Moederdag. Ze passen hun assortiment dan ook aan.

‘We werken samen met lokale bloemenhandelaren, dan kunnen ze bij ons hun bloemen verkopen’, vertelt ze. ‘We voorzien ook chocolaatjes, schuimwijn en valentijnskaarten.’

Ook het Total-tankstation langs de E19 in Rumst verkoopt meer, zegt medewerkster Frieda. ‘Er zijn altijd mannen die op de veertiende plots beseffen dat het Valentijn is’, lacht ze. Ook daar gaat het vooral om bloemen en ‘soms pralines’.

Depannagewinkels

Q8 speelt op sociale media in op mensen die te lang gewacht hebben. ‘Kom snel langs, we hebben wat je nodig hebt’, klinkt het.

‘Wij zijn depannagewinkels’, zei Guilliano Bruno van de Limburgse tankstations Bruno eerder al eens aan Het Belang van Limburg. Uit ervaring weet het bedrijf volgens aankoopmanager Koenraad Roncada dat pralines, champagne en bloemen dan beter verkopen, en dus voorzien ze meer stock.

Ook dit jaar maakt het bedrijf reclame voor Valentijn. Hun tips: ‘een ontbijtmand, mooie bloemen, lekkere chocolade of gewoon een grote pizza!’

Het voordeel van de winkels aan tankstations is dat ze lang open zijn, ook voor wie last minute nog hopeloos op zoek is naar een kleine attentie voor een geliefde. En niet onbelangrijk: je wint tijd.