Donderdag is een nieuw werk opgedoken van de Britse straatkunstenaar Banksy. Het bevindt zich op een gevel in zijn geboortestad Bristol en het thema van het werk is duidelijk Valentijn. Banksy bevestigde op Instagram dat het om zijn kunstwerk gaat.

In december vorig jaar heeft Banksy een video gedeeld van zijn kunstwerk in het Britse Birmingham. Op de beelden is een dakloze man te zien die slaapt op een bankje en vooruit wordt getrokken door twee vliegende rendieren.