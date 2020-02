Rukwinden tot honderd km per uur op komst, noodnummer afgesloten

Omdat de weerkundige dienst van het KMI geen noodweer meer verwacht, wordt het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies gedesactiveerd. Voor zondag worden er rukwinden tot honderd kilometer per uur voorspeld.

Het KMI voorziet geen noodweer meer. Het noodnummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies wordt daarom gedesactiveerd, meldt de Federale Overheid Binnenlandse Zaken. Eerder deze week werd storm Dennis aangekondigd door de Britse weerdienst Met Office. Voor België was er toen sprake van rukwinden van negentig tot honderd kilometer per uur. ‘De huidige weerkaarten voor zondag tonen rukwinden tussen tachtig en honderd kilometer per uur’, zegt David Dehenauw van het KMI. De rukwinden van honderd kilometer per uur zouden eerder lokale uitschieters zijn.

Dat maakt de voorspelde storm minder hevig dan Ciara en zou tot code geel kunnen leiden, waarbij opgeroepen wordt om waakzaam te zijn. Dat zal ten laatste morgen aangekondigd worden. 'Bij storm Ciara was het heel duidelijk dat er sprake was van een officiële storm, of het met Dennis ook zo zal zijn is nog niet helemaal duidelijk. Momenteel lijken de rukwinden alleszins minder hoog te zijn', zegt Nicolas Roose, weerexpert bij Noordweer Benelux, aan Het Nieuwsblad.

Roose raadt toch aan om voorzichtig te zijn: 'Parkeer je auto niet onder een boom. Wat in de tuin ligt en kan wegwaaien, berg je voor alle zekerheid maar op. Bereid je dus toch voor, want zondagmiddag kan het toch nog pittig worden.' Pas vanaf negen beaufort is er sprake van een storm, daarvoor is het stormachtig.

In het Verenigd Koninkrijk, vooral in Wales, zijn waarschuwingen voor overstromingen uitgestuurd. Het Met Office sluit lokale elektriciteitspannes en verkeersproblemen niet uit. Storm Dennis zorgt daar windsnelheden tot 130 kilometer per uur.