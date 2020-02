Belgisch modelabel A.F. Vandevorst stopt ermee

Na 22 jaar valt het doek over modelabel A.F. Vandevorst. Dat hebben de Antwerpse modeontwerpers An Vandevorst en Filip Arickx zelf laten weten aan het online modeplatform WWD.

De lentecollectie van 2020, nu in de winkels, wordt de laatste collectie van A.F. Vandevorst. Het Antwerpse modekoppel heeft beslist een punt te zetten achter het merk, meldt WWD.

‘De dynamiek in de modewereld is veranderd’, vertelt het echtpaar. ‘We zijn tot de conclusie gekomen dat we niet langer hetzelfde niveau van creativiteit kunnen bereiken, ons kunnen concentreren op het vertellen van verhalen in plaats van op het product zelf en te werken op de manier die ons altijd heeft onderscheiden.

Vandevorst en Arickx, die elkaar leerden kennen op de Antwerpse modeacademie in 1987, verwijzen tegenover WWD ook naar hun esthetiek die zich slecht leent voor de digitale manier waarop vandaag de dag gewerkt wordt. ‘Natuurlijk moeten we evolueren, de wereld gaat verder. Maar het is een minder aantrekkelijke wereld voor ons. Met digitale evolutie is alles veranderd. Exclusiviteit, intimiteit zijn er niet meer.’

A.F. Vandevorst organiseert op 29 februari, tijdens de Parijse modeweek, nog een evenement om personeel en fans te bedanken, daarna valt het doek definitief over het merk. Al zou het koppel in de toekomst graag een tentoonstelling organiseren met de meer dan 2.000 stukken uit het historische archief van het label.