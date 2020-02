Netflix schaft gratis eerste maand in stilte af

Netflix biedt geen gratis proefperiode van een maand meer aan in België.

Wie een nieuw Netflix-account aanmaakt, krijgt de optie voor een gratis proefperiode niet meer aangeboden. Waar de knop ‘probeer Netflix 30 dagen gratis’ stond, staat plots ‘word nu lid van Netflix’.

Het verdwijnen werd bekendgemaakt door gebruikers. Netflix heeft er geen ruchtbaarheid aan gegeven en maakt niet bekend waarom de gratis maand is afgevoerd. De gratis proefperiode was er van bij de Belgische start in 2013. In de Verenigde Staten en de meeste andere landen bestaat de gratis proefperiode wel nog.