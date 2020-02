In de voormalige Schippersbeurs in Antwerpen, een zijbeuk van de imposante Handelsbeurs, is een gloednieuw restaurant geopend. Fiera heet de nieuwe zaak. Het prachtig gerenoveerde zestiende-eeuwse gebouw is een uitzonderlijke setting voor het restaurant. Bezoekers kunnen nu dineren op een van de mooiste plekken in de stad.