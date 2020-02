Minister van Justitie heeft het gehad met tweets Trump: ‘Zo kan ik niet werken’

William Barr, Amerikaans minister van Justitie en trouwe bondgenoot van Donald Trump, heeft zich ongewoon kritisch uitgelaten over de president. Barr zegt dat hij zich niet zal laten intimideren door Trump, nadat die kritiek had geuit op de vervolging van zijn adviseur Roger Stone.

In een interview met televisiezender ABC kwam minister van Justitie William Barr terug op het proces-Roger Stone. Vier aanklagers hadden voor de topadviseur van president Trump zeven tot negen jaar celstraf gevorderd voor meineed en belemmering van justitie in het Rusland-onderzoek, maar werden teruggefloten door het ministerie. De aanklagers trokken zich daarop kwaad terug uit de zaak.

‘Ik laat me door niemand intimideren of beïnvloeden’, ontkende Barr dat de openlijke kritiek van president Trump hem ervan had overtuigd om de strafvordering te laten vallen. ‘Niet door het Congres, niet door de mening van kranten en niet door de president.’

Tegelijk was Barr kritisch voor Trumps herhaaldelijke uithalen aan het adres van Justitie. ‘Ik kan mijn werk op dit departement niet doen als commentaar op de achtergrond mij de hele tijd ondermijnt. Ik denk dat het tijd is om te stoppen met tweeten over strafzaken van het ministerie van Justitie.’

‘Misschien moet de president luisteren’

Barr, die erg dicht bij Trump staat, kreeg in zijn oproep steun van Mitch McConnell, fractieleider voor de Republikeinen in de Senaat: ‘Als de minister van Justitie zegt dat hij zijn werk er niet meer door kan doen, dan moet de president misschien naar hem luisteren.’

Het Witte Huis liet al weten dat Trump geen aanstoot neemt aan de oproep van Barr: ‘De president heeft het volste vertrouwen in minister van Justitie Barr om zijn werk te doen en de wet te handhaven.’