Afgelopen nacht heeft Billie Eilish de titelsong van No time to die, de nieuwe James Bond-film, online gezet. De Amerikaanse zangeres is met haar achttien jaar de jongste artiest ooit die de titelsong voor de filmklassieker mocht maken.

Begin april gaat de nieuwste James Bond-film, nummer 25 ondertussen, in première. Het is de laatste film waarin Daniel Craig de rol van de Britse Spion voor zich neemt. De opnames vonden plaats in Jamaica, Londen en het Italiaanse Puglia.

Eilish is achttien jaar oud en daarmee de jongste artieste ooit die de 007-soundtrack mocht maken. Ze schreef het nummer samen met haar oudere broer Finneas O’Connell. Gingen het duo voor in een recent verleden: Bono, Sheryl Crow, Madonna, Jack White, Adele en Sam Smith. Die laatste twee wonnen daar ook een Oscar voor.

De songwriter werd in januari nog de grote winnares van de 62ste editie van de Grammy Awards. Ze kon vijf van haar zes nominaties verzilveren: beste plaat, beste album van het jaar, beste nummer van het jaar en beste nieuwe artiest.

Bekijk de eerste trailer van de nieuwe James Bond-film hieronder: