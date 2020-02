Twee treinwagons in brand op rangeerspoor in Schaarbeek

In Schaarbeek woedt donderdag sinds 21 uur een brand in twee afgedankte treinwagons, die op een rangeerspoor staan aan een oude dieselwerkplaats van de NMBS. Dat melden de Brusselse brandweer, Infrabel en de NMBS.

Beide wagons staan volgens de brandweer in open lucht, zodat er geen gevaar is dat de brand zou overslaan naar een gebouw. Voorlopig is er geen sprake van gewonden. Over de juiste oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Omwille van de rookontwikkeling en om de bluswerken veilig te laten verlopen, werd het treinverkeer een klein half uur volledig onderbroken op alle lijnen van en naar Antwerpen en Leuven. Momenteel zijn enkel nog de lijnen 25 en 27 naar Antwerpen en de lijn 36 naar Leuven onderbroken. Op de andere spoorlijnen naar Antwerpen en Leuven kunnen wel treinen rijden.

Volgens de NMBS zou de hinder duren tot het einde van de treindienst.