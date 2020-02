De Franse president Emmanuel Macron wil het volledige massief van de Mont Blanc, de hoogste top van de Alpen, beschermen.

Macron maakt zich zorgen over het effect van de klimaatopwarming op de 4.809 meter hoge berg. Vandaag heeft de president de iconische gletsjer Mer-de-Glace bezocht, aan de Noordzijde van de Mont Blanc. Door de stijgende temperaturen smelt de op één na grootste gletsjer van de Alpen elk jaar zes meter.

Nu wordt de bergtop zelf al beschermd, meldt de Franse minister van Milieu Elisabeth Brone. Maar de president wil die bescherming dus uitbreiden naar het volledige massief.

De Mont Blanc, die op de grens van Frankrijk en Italië ligt, lijdt ook onder het toerisme. De plaatselijke bevolking heeft al meermaals geklaagd over afval achtergelaten door reizigers. Vorig jaar moest zelfs een helikopter uitrukken om er een roeimachine weg te halen die op de berg was gedumpt door een Brit.

Macron kaartte dat probleem ook aan. ‘Deze bescherming is compatibel met het bezoeken van het massief en toerisme, maar dat moet redelijk blijven. Als de Mont Blanc de Mont Blanc niet meer is, dan zal het gedaan zijn en zal niemand nog komen. We moeten dit dus regelen.’

Quota voor bergbeklimmers

In 2019 werden trouwens al enkele maatregelen genomen om de schade te beperken. Zo is het sindsdien verplicht dat toeristen een bed boeken in één van de berghutten om kamperen in de natuur te vermijden.

Ook mag er maar een beperkt aantal bergbeklimmers per dag aan de tocht beginnen. Jaarlijks proberen ongeveer 30.000 mensen de berg te beklimmen.

Critici verwijten Macron dat zijn recente aandacht voor het klimaat er alleen is uit politieke overwegingen. Hij zou de groene partijen de pas willen afsnijden in aanloop naar de Franse gemeenteraadsverkiezingen volgende maand.