Nadat het Reading & Leeds-festival onder vuur kwam voor zijn overwegend mannelijke line-up, kiest The 1975 voor de vlucht vooruit. De Britse band neemt zich voor enkel nog te spelen op festivals waar de genders in balans zijn.

Zeg nu nog eens dat Twitter uitgeteld is als medium. Wat begon als gepingpong tussen The Guardian-muziekjournaliste Laura Snapes en The 1975-frontman Matt Healy, mondde uit in een flinke belofte van die ...