Geens pleit voor verplichte opvolging van seksuele delinquenten

Koen Geens (CD&V), minister van Justitie, heeft donderdag in de Kamer gepleit voor een verplichte opvolging van seksuele delinquenten, ook nadat zij hun straf al hebben uitgezeten. Geens reageert hiermee op de open brief die deze week werd verstuurd door de ouders van de vermoorde Julie Van Espen.

In hun open brief stelden de ouders van Julie Van Espen dat hun dochter vandaag nog zou leven mocht Justitie naar behoren hebben gewerkt. Steve B., de man die Julie Van Espen vermoordde, was namelijk al eerder veroordeeld voor verkrachting, maar was in afwachting van een uitspraak in zijn zaak in hoger beroep op vrije voeten.

Geens reageerde donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer op die open brief. Hij zei er ‘snel maatregelen te willen nemen’ om een moord zoals op Julie Van Espen in de toekomst te kunnen voorkomen. Hij noemde onder meer een verplichte opvolging van seksuele delinquenten nadat zij hun straf hebben uitgezeten.

‘Gelet op de ernst van het probleem wil ik zeggen dat ik voor duizend procent gewonnen ben voor de uitbreiding van seksuele zorgcentra. Daarnaast pleit ik voor de verplichte opvolging van seksuele delinquenten na hun vrijlating, zodat ze dus niet meteen van een onvoorwaardelijke vrijlating kunnen genieten’, zei Geens. ‘Ik zal alle Kamerleden die dit steunen met grote ijver helpen.’

Eerder had de CD&V’er ook al zelf een open brief teruggestuurd aan de ouders van Julie Van Espen. Daarin stelde hij onder meer dat er ‘extra geld’ nodig is om de nodige hervormingen bij Justitie te kunnen doorvoeren.