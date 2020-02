Wat je écht moet weten over TikTok

De laatste tijd verschijnen er verontrustende berichten over TikTok. Maar moeten we er ons echt zorgen over maken?

Het sociale netwerk TikTok is immens populair bij kinderen en jongeren. De app verovert steeds meer Vlaamse huiskamers en speelplaatsen. Al wie wil, kan zijn korte video’s met onder meer muziek, dansjes, challenges en pranks op de wereld loslaten. Technologiejournalist Dominique Deckmyn en Elke Boudry van Mediawijs vertellen over de hype en de risico’s van TikTok.

