Twee klachten bij Comité P na ‘hardhandig’ politieoptreden op studentenfeest in Brussel

Het Comité P, dat toeziet op de werking van de politiediensten, heeft voorlopig twee klachten ontvangen over het optreden van de Brusselse lokale politie maandagavond op een studentenfeest in de Brusselse Marollen. Ook de organiserende studentenclub Bruxellas is niet te spreken over het politieoptreden.

De Brusselse studentenclub Bruxellas organiseerde maandagnamiddag een jeneverfeest in zaal Bazaar, in de Brusselse Marollen. Volgens de Brusselse politie kreeg ze in de loop van de avond verschillende oproepen; eerst van passanten en buurtbewoners, vervolgens van de organisatoren zelf. Het feest was kennelijk uit de hand gelopen, zo werd het veiligheidspersoneel bekogeld met glazen flessen.

De organisator besliste daarop in overleg met de politie het feest stop te zetten, maar dat zette kwaad bloed bij de aanwezigen, zo klinkt het bij de politie. Die zou zich verplicht gezien hebben pepperspray te gebruiken, omdat ook zij belaagd werd met glazen flessen en het tot duw- en trekwerk kwam.

Studentenclub Bruxellas spreekt die versie tegen. ‘Tot onze grootste frustratie en ergernis werd ons door de politie rond 20 uur ontegensprekelijk een verbod opgelegd om dit feest voort te zetten, dat ondanks alles in vergelijking met andere jaren een veel ordelijker verloop kende’, klinkt het bij de club. ‘Ook wij waren verbaasd en boos toen de politie massaal opdook. Het onnodige en overmaatse gebruik van de pepperspray door de politie keuren wij ook absoluut niet goed en is schandalig..’

In verschillende media en op sociale media beklagen aanwezige studenten zich ook over het politieoptreden. Bij het Comité P zijn nu dus al twee klachten binnengelopen over het gecontesteerde politieoptreden.