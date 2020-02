TV-Tips. Voor Raymond van het Groenewoud maken we een uitzondering!

Vanavond volgen de interessante documentaires elkaar in ijltempo op.

1 RAYMOND!

Eén, 21.30-22.05 uur

Wij zijn geen voorstander van het uitroepingsteken in programmatitels, maar voor Raymond van het Groenewoud willen we wel een uitzondering maken! Zeker als hij zeventig wordt! En drie jaar lang gevolgd werd voor een driedelige documentaire! Dat is een jaar per aflevering!

2 MEAT: A THREAT TO OUR PLANET?

Canvas, 21.20-22.20 uur

Zijn we dan ook geen voorstander van het vraagteken in programmatitels? Ook niet als iedereen het antwoord op de vraag al kent? Zouden we u er desondanks op mogen wijzen dat dit een interessante documentaire is?

3 GOD, JESUS, TRUMP!

NPO 2, 22.15-23.15 uur

We dreigen in herhaling te vallen! Laten we het er daarom op houden dat dit een bijzondere reportagereeks is van de Evangelische Omroep! Waarover u morgen meer leest in de rubriek De Postenpakker!

4 TERZAKE

Canvas, 20.00-20.30 uur

Het aantal patiënten besmet met het nieuwe coronavirus blijft stijgen. Terzake praat hierover met correspondente Eefje Rammeloo in Sjanghai, in de studio zit professor Erika Vlieghe (UZ Antwerpen). Vervolgens gaat het naar het Verenigd Koninkrijk, waar premier Boris Johnson zijn regering vandaag herschikt heeft. Correspondent Tim de Wit geeft uitleg. En Björn Soenen heeft een reportage over de gezondheidszorg in de Verenigde Staten klaarstaan.

5 DE AFSPRAAK

Praatshow met Bart Schols. De Standaard-journaliste Ine Roox en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken gaan in gesprek over Matteo Salvini, die door het Italiaanse gerecht vervolgd wordt wegens het gijzelen van migranten. Rik Torfs gaat in op het besluit van de paus om vast te houden aan het celibaat. En Peter de Caluwe, directeur van De Munt in Brussel, vertelt over de Mozart-trilogie die er vanaf volgende week loopt.