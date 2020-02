An Peeters (32) uit Wuustwezel zocht jarenlang naar haar biologische vader. Onlangs kon ze hem voor het eerst in de armen sluiten. ‘Zelfs zonder DNA-test zagen we meteen zo veel gelijkenissen dat we wisten dat we vader en dochter waren.’

An is lerares Duits en werkt op de school ASO Spijker in Hoogstraten. Ze heeft een man en twee dochtertjes. Dat haar papa niet haar biologische vader is, wist An een kwarteeuw niet. ‘Ik had niet ...