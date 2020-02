Vijf tips na uitzending verdwijning Britta Cloetens, ‘één heel concrete’

Na de eerste uitzending van De verdwijning van Britta Cloetens woensdagavond op Eén zijn vijf tips binnengekomen. Dat schrijft VRT NWS. De verdwijning dateert van 2011 en hoewel de moordenaar opgepakt is, werd haar lichaam tot op heden niet teruggevonden.

Volgens de dienst opsporingen kwam er één heel concrete tip binnen na de uitzending van het programma. ‘Die situeerde zich specifiek rond het tijdstip van de verdwijning. Iemand denkt zich daar iets over te herinneren en dat is altijd interessant om te onderzoeken’, klonk het op VRT NWS.

Met een driedelige documentaire over Britta Cloetens hopen haar ouders eindelijk rust te vinden. In 2011 werd ze na een bezoek aan een Honda-garage in Wilrijk gedood door autoverkoper Tijl Teckmans. Hij gaf toe dat hij haar lichaam heeft achtergelaten in de Ardennen, maar haar lichaam werd nooit teruggevonden. Tijdens het assisenproces vroegen de ouders om haar lichaam, maar de dader antwoordde niet.

Tijl Teckmans gaf wel toe de jonge vrouw gedood te hebben door het kofferdeksel op haar hoofd toe te slaan. Dat deed hij naar eigen zeggen uit pure frustratie omdat zij avances had gemaakt, maar geen seks met hem wilde. Hij werd veroordeeld tot dertig jaar cel. In oktober 2015 werd Britta officieel overleden verklaard. ‘Leven met de wetenschap dat er één iemand is die heel goed weet waar je kind ligt, maar het niet wil zeggen, dat is en blijft ­ondraaglijk’, zei haar moeder Karin er toen over.

‘We danken iedereen die tips instuurt en hopen dat mensen die meer weten ons contacteren’ , zegt Kristof Aerts van het parket Antwerpen.

Hebt u meer informatie over de verdwijning van Britta Cloetens, contacteer dan de federale politie?op het gratis nummer 0800/30.300 of via mail: opsporingen@police.belgium.eu.