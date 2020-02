Kringwinkel zoekt vrouw die poseerde met beau monde van Hollywood

Medewerkers van een kringwinkel in Mortsel keken verbaasd op toen ze tussen de gedoneerde spullen een fotoalbum aantroffen met kiekjes waarop dezelfde vrouw poseert met tientallen filmsterren. Nu zijn ze op zoek naar de vrouw of haar nabestaanden.

Een filmster kom je niet elke dag tegen, laat staan dat je kan zeggen dat je met tientallen grote namen hebt geposeerd voor een foto. En toch zou het zo maar eens kunnen dat een Vlaamse vrouw tientallen Hollywoodsterren van heel dichtbij heeft kunnen bewonderen.

Bij Opnieuw & Co, een kringwinkel in Mortsel, werd vorige week een gebloemd fotoalbum binnengebracht, met een verzameling van een tweehonderdtal foto’s waarop steeds dezelfde vrouw poseert met een filmster.

En niet de minste: Bruce Willis, Will Smith, Nicole Kidman, Julia Roberts, Johnny Depp en Winona Ryder, Kirk Douglas, Jack Nicholson en Anthony Hopkins zijn enkele van de bekende koppen die tijd maakten om met de vrouw op de foto te gaan. Op de achterkant van de foto’s staat steeds een datum genoteerd, tussen 1992 en 1995.

Omdat het duidelijk een bijzonder boek is, vermoeden ze bij de kringwinkel dat het eerder per ongeluk bij hen is beland. ‘Het boek werd binnengebracht in een doos waar ook huisraad en kleding in zat, het zou kunnen dat het om een overleden persoon gaat wiens kamer in een rusthuis snel moest worden leeggemaakt en dat zo het album per ongeluk tussen andere spullen is beland’, legt een medewerker uit.

Daarom zijn ze een zoektocht gestart via Facebook, zodat het boek kan worden teruggegeven aan de vrouw of haar nabestaanden. Al zouden ze ook graag te weten komen wie de vrouw is, en hoe ze de kans kreeg om al deze filmsterren te ontmoeten.