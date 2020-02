Speciaal oranje kleur moet McLaren F1-bolide sneller maken

McLaren heeft in het McLaren Technology Centre haar nieuwe F1-bolide voor 2020 voorgestelde: de McLaren MCL35. De wagen kenmerkt zich door een 'matte' oranje kleur.

Na heel wat teleurstellende F1-seizoenen op rij koos McLaren vorig jaar voor een grondige reorganisatie van haar F1-team. Heel wat sleutelposities binnen het team werden door iemand anders ingevuld en ook het rijdersduo veranderde.

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne en tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso werden ingeruild voor Lando Norris en Carlos Sainz. Norris deed het als rookie bijzonder goed en Carlos Sainz slaagde er zelfs in om McLaren voor het eerst in jaren een podiumplaats te bezorgen.

McLaren klom opnieuw omhoog en liet één van haar moeilijkste periodes ooit achter zich. Het slaagde erin om als vierde in het kampioenschap te eindigen.

Als 'best of the rest' achter de grote drie Mercedes, Ferrari en Red Bull slaagde McLaren er zelfs in om als klantenteam het fabrieksteam van motorleverancier Renault achter zich te laten.

Met een matte kleur treed McLaren in de voetsporen van Ferrari dat vorig jaar eveneens met een 'matte' kleur reed. Achterliggende reden is het besparen van gewicht en het op die manier marginaal sneller maken van de F1-bolide.

2020 wordt het laatste jaar dat McLaren met Renault-motoren rijdt alvorens het in 2021 overschakelt op motoren van Mercedes. Voor 2020 heeft McLaren met de MCL35 echter een duidelijk doel voor ogen.

Carlos Sainz en Lando Norris moeten in de nieuwe McLaren F1-bolide immers de kloof met de top drie verder zien te dichten alvorens McLaren in 2021 met Mercedes-motoren ongetwijfeld wil terugkeren naar de absolute top van de Formule 1.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: