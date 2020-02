Australische bosbranden onder controle, land geteisterd door overstromingen

Alle bosbranden in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales zijn onder controle, bevestigt de lokale brandweer. De zware regenval heeft ervoor gezorgd dat de meeste branden geblust zijn.

‘Sinds donderdagnamiddag zijn alle branden in Nieuw-Zuid-Wales bedwongen’, bevestigt een woordvoerder van de brandweer. De regio in het zuidoosten van Australië werd sinds september geteisterd door bosbranden, waardoor duizenden mensen. Er vielen minstens 33 doden en meer dan 100.000 vierkante kilometer werd verwoest. Ter vergelijking: ons land is 30.000 km² groot.

Naar schatting één miljard dieren kwamen om in de branden en meer dan 2.500 huizen werden verwoest. De brandweer noemt de afgelopen maanden een ‘heel traumatische, vermoeiende en angstige’ periode.

In Sydney viel er de voorbije dagen meer regen dan in de afgelopen dertig jaar. Die hevige regen, die de branden hielp blussen, zorgt nu voor ongeziene overstromingen. In Queensland, de staat ten noorden van Nieuw-Zuid-Wales, kwam een 75-jarige man om het leven. In dezelfde regio is een 26-jarige vrouw vermist, meldt BBC.

Het brandseizoen is nog niet voorbij en in het zuiden van de staat zijn nog enkele branden actief, maar ze zijn allemaal onder controle. De lokale brandweer waarschuwt dat inwoners nog steeds een plan moeten hebben om te vluchten.