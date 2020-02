Galentine’s Day, valentijn voor vriendinnen: ‘We moeten platonische liefde vieren’

‘Galentine’s Day is about celebrating lady friends’. Met die woorden bracht het Parks and recreation-personage Leslie Knope een nieuwe feestdag tot leven. 13 februari, de dag voor valentijn, staat voor sommigen in het teken van vriendschap of platonische liefde. ‘Begrijpelijk, want mensen halen erg veel uit hun vriendschappen’, vindt Selma Franssen, auteur van Vriendschap in tijden van eenzaamheid.