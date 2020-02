Marc Jacobs redt New Yorkse modeweek met dansspektakel

De modeweek in New York zit erop, maar de journalisten, stilisten en inkopers op weg naar de volgende stop in Londen zullen nog even nagenieten van het slot. Marc Jacobs maakte er een dansspektakel van, en strikte ook Miley Cyrus.

Met een programma dat de voorbije seizoenen grote namen als Calvin Klein, Tommy Hilfiger en Ralph Lauren een voor een zag afhaken, is Marc Jacobs nog duidelijker de onbetwiste nummer één geworden op de modeweek van New York. De traditionele afsluiter ook. En wie nog twijfelde of de reis naar New York wel de moeite waard was geweest, zag die twijfels woensdagavond meteen weggeveegd.

Voor het defilé van Marc Jacobs mochten opnieuw superlatieven uit de kast worden gehaald. Karole Armitage, die in de jaren tachtig de bijnaam punkballerina verdiende en verantwoordelijk is voor de videoclip bij Madonna’s Vogue, was de eerste die de zaal betrad en de enige die de aandacht van het publiek helemaal voor zichzelf had, al was het maar voor een tiental seconden. In de minuten die volgden moest het publiek zijn aandacht immers verdelen tussen 88 modellen en 54 dansers, in een overweldigende choreografie van Armitage.

‘De choreografie van Karole brengt een gesprek op gang tussen de culturele invloeden van vandaag en het New York van vroeger waar ik altijd van zal houden’, aldus de ontwerper zelf. Hij strikte met Adut Akech, Kaia Gerber, Karlie Kloss, Bella en Gigi Hadid de populairste modellen van het moment, maar verraste ook door onder meer Miley Cyrus en feministe Gloria Steinem de catwalk op te sturen.

Women’s Wear Daily-recensente Bridget Foley noemde het defilé een museumwaardige performance, ‘van het soort dat veel volk zou lokken’. ‘Een extravaganza zo gewaagd en meeslepend dat het zonde is dat het slechts één avond te zien was.’ The New York Times-modejournaliste Vanessa Friedman hield het op ‘werkelijk buitengewoon’, en ook voor Nicole Phelps van Vogue was de show het hoogtepunt van de modeweek.

Zo uitbundig de show, zo ingetogen de kleding. Of toch een pak soberder dan wat Marc Jacobs het modepubliek doorgaans voorschotelt. Weinig prints, en de details werden tot een minimum beperkt. De silhouetten kwamen zo uit de sixties. ‘Deze collectie legt de nadruk op terughoudendheid, de kwaliteit van de stoffen, de vorm en de verhoudingen. Eenvoud en tijdloosheid wordt naar voren geschoven zonder voorbij te gaan aan het vieren van het individu’, aldus de ontwerper.

Foto: AP

Foto: AP