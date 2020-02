Waarom toonde Renault haar nieuwe F1-bolide niet?

Opmerkelijk genoeg viel er tijdens het Renault F1-event gisteren geen nieuwe F1-bolide te bespeuren. Renault F1-teambaas Cyril Abiteboul legt ons uit waarom Renault geen fysieke F1-bolide aan de verzamelde pers wou tonen.

Bij een presentatie van een nieuwe F1-bolide kijkt iedereen reikhalzend uit naar de wagen op zich. Toch viel er bij de 'voorstelling' van de Renault R.S.20 geen fysieke F1-bolide te bespeuren.

Renault liet alleen maar wat grafische renders zien en er werd bij gevolg meteen gespeculeerd dat Renault een achterstand zou hebben met de bouw en ontwikkeling van haar nieuwe F1-bolide.

Volgens Renault F1-teambaas Cyril Abiteboul zit Renault echter perfect op schema, ze lopen naar eigen zeggen zelfs iets voor op schema. Maar wat was dan de reden dat Renault haar nieuwe F1-bolide niet fysiek aan de verzamelde pers voorstelde?

"Ik raak gefrustreerd van de reacties van iedereen op de F1-bolides die voorgesteld worden, net alsof het al de 'echte' F1-bolides zijn," zei Abiteboul tijdens het launch-event gisteren. "Niemand is in staat om een wagen voor te stellen die klaar is om te racen."

Volgens Abiteboul heeft het dan ook helemaal geen zin om op basis van de voorgestelde wagens conclusies te trekken, vooral omdat heel veel nieuwe onderdelen pas tijdens de F1-test in Barcelona op de wagen geplaatst worden.

"Wanneer je met je team op schema zot dan beschik je niet over een wagen die hier enkele uren of dagen op de pers staat te wachten. Je wagen wordt volop gebouwd en wordt rechtstreeks naar Barcelona gebracht."

Abiteboul had dan ook helemaal geen zin om iedereen voor de gek te houden en een tijdelijke wagen aan de mensen te presenteren, een wagen die eigenlijk maar half afgewerkt is.

"Op basis daarvan heb je maar één mogelijkheid en dat is een 'fake wagen' presenteren, een zogenaamde 'show car' die is aangepast om eruit te zien als de wagens van dit jaar. Dat is echt weggesmeten geld en niet ideaal."

"In plaats van dat te doen vinden we dat iedereen die interesse heeft in onze wagen naar de foto's moet kijken die volgende week tijdens de F1-test in Barcelona worden genomen," besloot Abiteboul.

