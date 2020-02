Beatles-pub in Liverpool op zelfde beschermingsniveau als Buckingham Palace

The Philharmonic Pub, een Engelse pub uit het Victoriaanse tijdperk waar The Beatles vaak rondhingen, is voortaan geklasseerd als historisch monument van de eerste categorie, dezelfde status als Buckingham Palace.

The Philharmonic Dining Rooms in Liverpool, in 1898 gebouwd door architect Walter W. Thomas, wordt beschouwd als ‘de kathedraal onder de Engelse pubs’. De pub en zijn rijkelijk gedecoreerde interieur met zijn exuberante mozaïekvloeren, gedetailleerde glasramen en prachtige moulures is al sinds 1955 geklasseerd als historisch monument van de tweede categorie, maar behoort voortaan tot dezelfde categorie als onder meer Buckingham Palace.

Het is de eerste Engelse pub uit het Victoriaanse tijdperk die deze eer te beurt valt.

Duncan Wilson, algemeen directeur van Historic England, de instelling die verantwoordelijk is voor klasseringen, zegt dat ‘The Phil’ een buitengewone getuige is van het Victoriaanse tijdperk. Nu hij ondergebracht is in de eerste categorie, ‘zal het mogelijk zijn zijn uitzonderlijke interieur en gevel te bewaren’. De eigenaar van het café, Eamonn Lavin, spreekt van een ‘ware eer’.

John Lennon zei ooit dat het ergste van lid zijn van The Beatles en de bijbehorende roem was dat hij ‘geen groot glas bier meer kon gaan drinken in de Phil’. Zijn vriend Paul McCartney keerde in 2018 terug naar de stad waar de groep vandaan komt en verraste de stamgasten op een geïmproviseerd concert.

Het herentoilet is een toeristische bezienswaardigheid op zich, met zijn marmeren lavabo’s en urinoirs met luipaardmotief. Reisauteur Bill Bryson schreef over deze toiletten ooit dat er ‘geen mooiere plek in de wereld te vinden is voor een plasje’.

Foto: AFP

