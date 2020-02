Wes Anderson, de regisseur die van symmetrie een kunst maakte, heeft woensdag de eerste trailer van 'The French dispatch' gelost. Bekijk de trailer in de video hierboven.

The French dispatch gaat over een Franse afdeling van een Amerikaans tijdschrift. Anderson heeft voor de film een indrukwekkende lijst van Oscarwinnaars opgetrommeld. Onder meer Adrien Brody, Frances McDormand, Christoph Waltz, Benicio del Toro, Kate Winslet en Tilda Swinton maken deel uit van de cast. De release van de film is gepland voor komende zomer.