Militairen vrijgesproken van kwaadwillige verkeersbelemmering in Kennedytunnel

De militairen die in 2017 met hun voertuigen een grote file veroorzaakten in de Kennedytunnel zijn in beroep vrijgesproken wegens twijfel.

Volgens het openbaar ministerie veroorzaakten de militairen de file met opzet uit protest tegen het verouderde legermateriaal. Het hof twijfelde aan het opzettelijk karakter van hun actie en sprak hen daarom vrij.

‘Het hof stelde vast dat uit sms-berichten kon worden afgeleid dat de twee legervoertuigen opzettelijk in panne zijn gevallen, maar dat uit andere elementen kon worden afgeleid dat de legervrachtwagen effectief in panne is gevallen en dat de beklaagde in het andere legervoertuig effectief ziek is geworden’, klinkt de uitleg.

In eerste aanleg waren de drie militairen en een kolonel op rust nog veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel en een boete van 4.000 euro, ook met uitstel. Een vierde militair werd toen vrijgesproken.

Spandoek

Op 17 mei 2017 stonden tijdens de ochtendspits twee legervoertuigen stil in de Kennedytunnel. In de file gebeurden enkele ongevallen. Ook op het viaduct van Vilvoorde belemmerde een legervoertuig het verkeer.

De dag ervoor vermoedde legervakbond ACMP dat die woensdagochtend mogelijk een ‘krachtig signaal’ zou gegeven worden. Een gecoördineerde actie werd ontkend.

De beklaagden verklaarden dat ze die ochtend een spandoek wilden ophangen aan de Kennedytunnel om te protesteren tegen het verouderde legermateriaal. Die actie werd echter afgeblazen, toen de vrachtwagen stil viel en een van de militairen onwel werd. Dat die problemen zich net tegelijkertijd voordeden, in beide kokers van de Kennedytunnel, was volgens hen toeval.