Spoedartsen kanten zich tegen noodnummer 1733: kritiek op centrale voor niet-dringende hulp

De Belgische beroepsvereniging van spoedartsen (BeCEP) maakt zich zorgen over het snelkiesnummer 1733. Dat zou volgend jaar permanent bereikbaar moeten zijn voor niet-dringende hulp. Wie naar 1733 belt, wordt verwezen naar de huisarts van wacht, de eigen huisarts op een later tijdstip of toch naar een spoeddienst. ‘Maar mensen kunnen zelf inschatten waar en op welk moment ze met hun gezondheidsklacht moeten zijn, veel beter dan een telefonist’, zegt spoedarts Jan Stroobants. Bovendien blijkt uit onderzoek door de Universiteit Antwerpen dat de keuze van een calltaker vaak onveilig is voor de patiënt en het systeem inefficiënt is.

Meer dan tien jaar geleden ging onder toenmalig minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) een proefproject van start met het gratis nummer 1733 om in het weekend en op feestdagen bij de lokale ...