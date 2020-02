VN publiceert lijst van 112 bedrijven die actief zijn in Israëlische nederzettingen

De Verenigde Naties hebben woensdag een lijst gepubliceerd van 112 bedrijven die zaken doen in Palestijns gebied dat bezet wordt door Joodse kolonisten. Onder meer Airbnb, Alstom, Booking.com en Tripadvisor zijn terug te vinden op de lijst. Er staan geen Belgische bedrijven op de lijst.

Israël en de VS hadden zwaar gelobbyd tegen de publicatie van de lijst. ‘Ik ben me ervan bewust dat dit onderwerp controversieel is, en dat zal blijven’, zei Michelle Bachelet, Hoog Commissaris voor de Mensenrechten bij de VN.

De lijst is echter gebaseerd op de feiten, beklemtoonde ze. Nooit eerder werd hiernaar onderzoek verricht, en het werk was ‘bijzonder complex’, aldus nog Bachelet.

Het koloniseren van bezet gebied is in strijd met het internationaal recht. In 2016 stemde de VN-Mensenrechtenraad een resolutie die vroeg om een ‘database van alle bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten die te maken hebben met de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden’. ‘De lijst vormt geen gerechtelijk of bijna-gerechtelijk, proces, en ambieert dat ook niet’, aldus Bachelets persbericht. Juridische gevolgen voor de betrokken bedrijven zijn er dus niet. Israël vreest wel dat de lijst de basis zou vormen voor een boycot van die bedrijven.

Airbnb en Tripadvisor

De lijst bevat 94 Israëlische bedrijven, die vooral actief zijn in de bankwereld en in de bouwsector. Daarnaast worden achttien bedrijven uit zes andere landen genoemd, namelijk de Verenigde Staten, Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Thailand. Concreet gaat het onder meer om de onlinebedrijven Airbnb, Expedia, TripAdvisor en Booking.com, om het Amerikaanse IT-concern Motorola Solutions, de Franse tegenhanger Altice Europe, de Franse spoorbedrijven Alstom en Egis Rail en de voedingsgigant General Mills.

Eigenlijk moest de lijst drie jaar geleden al verschijnen, maar de publicatie werd verschillende keren uitgesteld.

Geen Belgische bedrijven

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yisrael Katz spreekt van een ‘beschamende capitulatie voor druk van landen en organisaties die Israël willen schaden’. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Riyad al-Maliki heeft het dan weer over een ‘overwinning’ voor het internationaal recht en de Palestijnen.

Belgische bedrijven staan er niet op de lijst. Sinds de bank Dexia in maart 2018 dochterbedrijf Dexia Israël van de hand deed, zijn er geen Belgische bedrijven meer actief in de regio, zegt de ngo 11.11.11, die de lijst bestudeerde.