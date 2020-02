Moeder Tine Nys overleden na hartstilstand

De moeder van Tine Nys, die in een kunstmatige coma lag na een hartstilstand op de dag van de uitspraak in het euthanasieproces, is overleden. Dat bevestigt Joris Van Cauter, de advocaat van de familie Nys, die verder geen commentaar geeft.

De vrouw overleed al op 7 februari in het ziekenhuis. Ze werd 68 jaar. De vrouw kon niet getuigen tijdens het proces omdat ze toen al opgenomen was in het ziekenhuis.

Het Gentse hof van assisen had in de nacht van 30 op 31 januari de drie artsen, die betrokken waren bij de euthanasie van Tine Nys in 2010 en beschuldigd werden van de vergiftiging, vrijgesproken.

De moeder van Tine Nys kreeg op 31 januari een hartstilstand in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. 'Ze kampt al enige tijd met cardiovasculaire problemen en moest daarom tijdens de eerste procesweek een dringende medische ingreep ondergaan. Getuigen op het proces waarin de euthanasie van haar dochter Tine centraal stond, was geen optie', zei Van Cauter begin deze maand. 'Ook haar man was om die reden geregeld afwezig om voor haar te zorgen. Net na afloop van het proces heeft ze dan een hartstilstand gekregen. (...) Tijdens het proces heerste nog een sfeer van verdachtmaking. Er werd geïnsinueerd dat ze zich verschool achter een ziekte om niet aanwezig te moeten zijn.'