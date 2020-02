Inwoners Londense luxeflats verliezen rechtszaak tegen ‘nieuwsgierige buur’ Tate Modern

De bewoners van een flatgebouw in Londen hebben woensdag een rechtszaak verloren tegen hun buren, de Tate Modern kunstgalerij. De eigenaren van de luxeflats hadden bezwaar aangetekend tegen een nieuwe museumvleugel, vanwaaruit de bezoekers een ongehinderd zicht hebben in hun woningen.

Het dispuut ontstond in 2016, toen het Tate Modern een nieuwe museumvleugel opende, het Blavatnikgebouw. Op de bovenverdieping van dat gebouw biedt het museum een panoramisch uitzicht. Niet alleen op de wijde omgeving, maar ook op het interieur van verschillende appartementen van het nabijgelegen Neo Bankside-project - appartementen die voor 4 miljoen Britse pond (4,77 miljoen euro) werden verkocht, zo achterhaalde The Guardian.

Enkele bewoners klaagden al snel over museumbezoekers die binnen in hun appartementen staarden, foto’s maakten en die online plaatsen, en in sommige gevallen zelfs met verrekijkers naar binnen tuurden.

Tussen juni 2019 en april 2018 werden 124 foto’s van de interieurs van de luxeflats gepost op Instagram, meldt Reuters. Die foto’s werden in totaal door zo’n 38.600 mensen bekeken.

‘Woongenot onredelijk verstoord’

Tate Modern reageerde op de klachten van de omwonenden door op het panoramisch platform borden te hangen waarop werd gevraagd de privacy van de buren te respecteren. Veiligheidsagenten kregen de instructie bezoekers te beletten foto’s te maken van hun interieurs.

Desondanks trokken vier flatbewoners naar de rechtbank, waar ze een rechterlijk bevel eisten waarmee Tate zou worden verplicht om ervoor te zorgen dat niemand nog in hun appartement naar binnen zou kunnen kijken. Zij voerden aan dat het panoramisch platform hun woongenot ‘onredelijk verstoorde’.

De gang naar de rechter leverde hen weinig sympathie op bij veel andere inwoners van Londen, dat kampt met woningnood en woekerprijzen. De rechtbank worstelde dan weer met de vraag of ‘inkijk’ in iemands appartement ook volgens de wet kan worden gezien als overlast.

Geen objectieve criteria

Het Hof van Beroep oordeelde uiteindelijk van niet, omdat er in tegenstelling tot voor lawaaihinder, rook- en geurhinder geen objectieve criteria bestaan om de hinder veroorzaakt door inkijk te classificeren.

‘Dat duizenden mensen de eigendommen van de klagers bekijken vanuit de gebouwen van Tate Modern zou als een duidelijk geval van overlast kunnen worden gezien’, redeneerden de rechters. ‘Maar de eigenaren van eigendommen die slechts zelden te maken hebben met inkijk, zouden daar objectief gezien net zoveel overlast van kunnen ondervinden, ook al gebeurt die inkijk op een veel kleinere schaal.’

Gordijnen

Tate Modern huist in een voormalige elektriciteitscentrale op de zuidelijke oever van de Theems en is een van de grootste toeristische trekpleisters van het Verenigd Koninkrijk. Het gebouw met panoramisch platform werd al door honderdduizenden mensen bezocht.

Het Neo Bankside-project werd opgeleverd in 2012. In eerste aanleg had de rechter tegen de klagers nog gezegd dat ze simpelweg gordijnen konden ophangen mochten ze wat meer privacy willen.