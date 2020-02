New Hampshire kost drie Democratische kandidaten de kop

Alweer heeft een kandidaat voor de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen afgehaakt. Deval Patrick heeft woensdag aangekondigd ermee op te houden, zo meldt CNN.

De vroegere gouverneur van de staat Massachusetts zei in een verklaring aan CNN dat zijn score bij de voorverkiezingen in New Hampshire hem niet de gunstige wind geeft om naar een volgende ronde in de lange rij voorverkiezingen te gaan.

‘Ik heb dus beslist mijn campagne met onmiddellijke ingang af te breken, ook al geloofde ik, en geloof ik nog steeds, dat we over sterke argumenten beschikten die hadden moeten leiden tot betere resultaten.’

De Afro-Amerikaan profileerde zichzelf als een bondgenoot van ex-president Barack Obama en richtte zich op kiezers die zichzelf in de steek gelaten voelden door de overheid en door de economie. Dat mocht niet baten: Patrick verzamelde volgens CNN minder dan 1.300 stemmen.

Dat betekent dat de voorverkiezing in New Hampshire in totaal drie Democratische kandidaten de kop heeft gekost. Eerder maakten ook al Andrew Yang en Michael Bennet bekend niet langer te dingen naar de nominatie.