Wakker van de kerkklok: nachtelijk geklingel verdeelt de inwoners van Baal

Kerkklokken hebben verschillende functies. Maar wordt het niet eens tijd dat ze met de moderne tijd meegaan?

Ieder kwartier een deuntje. Op het halve uur speelt ‘Klokke Roeland’. Op het hele uur ‘Lourdes op de bergen.’ En dat de hele nacht door. In Baal zijn het vooral de nieuwkomers die ervan wakkerliggen. En die willen dat de kerkklokken ‘s nachts worden afgezet. Maar dat stuit op weerstand bij de andere dorpsbewoners. Journalist Peter Vantyghem bracht er een bezoek.

