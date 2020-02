Meeuwen moeten wijken voor zeilwedstrijd

In Nieuw-Zeeland zijn een duizendtal roodsnavelmeeuwen geherlokaliseerd om een veerdienst te kunnen bouwen voor de America’s Cup, een zeilwedstrijd.

De roodsnavelmeeuwen vonden een nieuwe thuis 150 meter verder, tenminste als ze vrijwillig wilden verhuizen. Geen sinecure, volgens The Guardian. Met 3D-geprinte nepvogels probeerde het team de meeuwen naar het nieuwe gebied te lokken. Met drijfhout en vegetatie van de oorspronkelijke locatie moesten de vogels ook een vertrouwd gevoel krijgen. De verhuis bleek een succes en de vogels vonden snel hun nieuwe thuis.

Experts waren onzeker over de verhuis van de roodsnavelmeeuwen omdat het een bedreigde diersoort is. Volgens een onderzoek dat tussen 2014 en 2016 is gevoerd, zijn er nog maar 27,800 roodsnavelmeeuwen over zijn. Onder anderen katten en fretten vormen een bedreiging voor de vogels.

Door de dalende aantallen wordt het broedseizoen steeds belangrijker voor de vogels. Doorheen het jaar leven de roodsnavelmeeuwen solitair. Alleen tijdens het broedseizoen komen ze samen op dezelfde locatie. De verhuis moest zorgvuldig gebeuren opdat de vogels opnieuw zouden kunnen broeden.

De America’s Cup vindt plaats in 2021 in Auckland, een stedelijk gebied in Nieuw-Zeeland.