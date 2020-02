Kobe Bryant en dochter Gianna werden vorige vrijdag al in besloten kring begraven: “Mijn verstand weigert het te aanvaarden”

Basketlegende Kobe Bryant en zijn dertienjarige dochter Gianna zijn reeds vorige week vrijdag in intieme kring begraven in Pacific View Memorial Park in Corona del Mar, in de buurt van hun woonplaats Orange County, zo blijkt woensdag uit de overlijdensakte die Amerikaanse media konden inkijken.

Op 24 februari wordt er in het Staples Center nog een herdenkingsdienst gehouden voor het publiek. In die baskettempel schitterde Bryant jarenlang voor de Lakers. Zijn overlijden veroorzaakte een schokgolf doorheen de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Voor de familie Bryant was de klap enorm.

“Mijn verstand weigert het te aanvaarden”

“Het is moeilijk om te beschrijven hoe ik me voel”, schreef Vanessa Bryant op Instagram. Zij verloor bij de crash haar echtgenoot en dochter. “Het is alsof mijn verstand weigert te aanvaarden dat zowel Kobe als Gigi overleden is. Ik kan beide verliezen niet tegelijkertijd verwerken. Het voelt allemaal verkeerd aan: waarom mag ik nog elke dag ‘s ochtends wakker worden, terwijl mijn dochter dat nooit meer kan doen? Zij had haar hele leven nog voor zich.”

Oorzaak van crash nog niet gevonden

Intussen is het nog steeds niet duidelijk waarom de helikopter die Kobe Bryant vervoerde, is neergestort. De onderzoekers vonden tussen de brokstukken alvast geen bewijs dat de motor het heeft laten afweten. Het kan mogelijk nog maanden duren voor de precieze oorzaak van het ongeluk is gevonden. De helikopter, een Sikorsky S-76B, had geen zwarte doos aan boord.

Vijfvoudig NBA-kampioen Kobe Bryant kwam op 26 januari om het leven toen zijn helikopter neerstortte in de heuvels rond het Californische Calabasas. Aan boord zaten negen mensen, onder wie dus ook Bryants dochter Gianna. Het gezelschap was onderweg naar de Mamba Academy, het sportcentrum van de NBA-vedette. Op het moment van de crash hing er een dichte mist.