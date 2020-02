Soap over overname van Lokeren gaat voort: club werkt “intensief” aan oplossing

De overname van 1B-club Sporting Lokeren door de Chinese groep Ke Hua Sports is nog steeds niet rond. De Waaslanders hielden dinsdagavond een Raad van Bestuur. Daarin werd de concrete samenwerking druk besproken. Een akkoord is er echter nog niet. De club laat weten “de komende uren en dagen intensief te werken aan een structurele oplossing waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden”. Voorzitter Louis De Vries vertrekt woensdagavond om die reden voor een korte periode naar het buitenland.

Lokeren hoopte de overname in januari al af te ronden om zo nog enkele inkomende transfers te kunnen afronden. Dat lukte toen niet en ook twee weken later is er nog steeds geen akkoord op Daknam.

De Chinese groep Ke Hua Sports lijkt nog altijd in poleposition te liggen, maar Lokeren meldde ook “dat andere lopende pistes verder worden gerealiseerd”.

Sporting Lokeren staat momenteel achtste en laatste in de tweede periode van de Proximus League, met zes punten na tien wedstrijden. Ook in de eerste periode geraakten de Waaslanders niet verder dan een teleurstellende zesde plaats. Later woensdagavond (om 20u30) werkt Lokeren zijn inhaalwedstrijd af op bezoek bij Westerlo. Die wedstrijd werd zondag uit voorzorg voor de storm Ciara afgelast.

De nummers zeven en acht in de algemene eindstand van de Proximus League spelen op het einde van het seizoen een ‘best of five’ voor het behoud, waarbij de nummer zeven start met drie punten voordeel en de eerste wedstrijd in zijn thuisstadion. De verliezer van deze ontmoeting zakt naar de eerste amateurklasse. Momenteel kampeert KSV Roeselare op de tweede play-down-plaats.

