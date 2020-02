David Goffin ontsnapt aan vroege uitschakeling in Rotterdam

David Goffin (ATP-10) heeft de eerste ronde van het goed bezette ATP-toernooi van Rotterdam ternauwernood overleefd. Onze landgenoot speelde een moeizame partij tegen de Nederlandse wildcard Robin Haase (ATP-167), maar trok op karakter na twee en half uur toch aan het langste eind: 3-6, 7-6, 6-4.

Na 38 minuten gooide David Goffin zichtbaar gefrustreerd zijn racket tegen het hardcourt van de Rotterdamse Ahoy-arena. De 29-jarige Luikenaar raakte amper een bal goed en kreeg in de eerste set van zijn eerste ronde een 6-3 om de oren van Robin Haase, slechts de nummer 167 van de wereld. Een jaar eerder was Goffin in Rotterdam ook al in de eerste ronde gesneuveld, maar toen heette de tegenstander nog Gael Monfils (ATP-9).

Aangevuurd door de Nederlandse fans steeg thuisspeler Robin Haase woensdagnamiddag boven zichzelf uit, maar het was vooral David Goffin die het niveau van een speler uit de top-tien van de wereld niet benaderde. 14 unforced errors in de eerste set… dan weet je dat het moeilijk wordt. Goffin krikte zijn niveau een beetje op in de tweede set, maar haalde die eerder op karakter dan op klasse binnen. Een nipte tiebreak eindigde op 7-5 voor onze landgenoot. Goffin sloeg een zucht van opluchting en stond in de derde set eindelijk een beetje meer ontspannen op de baan. Dat leverde een snelle break in het eerste game op die ook volstond voor de zege. Bij 5-4 mocht Goffin serveren voor de wedstrijd. Zijn tweede matchbal was de goede.

“It was a tricky match. He is very smart on the court. It was a tough match for me, but I’m happy to be in the second round.”#abnamrowtt pic.twitter.com/rsAIdKpteE — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 12, 2020

“Het was een vervelende wedstrijd”, zei Goffin achteraf. “Haase is een slimme speler en ik had het anderhalve set héél lastig met hem. Maar ik ben blijven vechten en vanaf de derde set ging het steeds beter. Ik ben meer naar het net gekomen en dat heeft me geholpen. Ook op het matchpoint. In de tweede ronde wacht donderdag Jannik Sinner (ATP-79). De 18-jarige Italiaan kreeg net als Robin Haase een wildcard in Rotterdam en hoefde niet te spelen in zijn eerste ronde omdat zijn tegenstander Radu Albot forfait gaf. In een mogelijke kwartfinale ontloopt Goffin de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP-12). Die verloor in de tweede ronde tegen zijn landgenoot Pablo Carreno Busta (ATP-30).