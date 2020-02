Kate en Laura Mulleavy, de zussen achter het modelabel Rodarte, organiseerden tijdens de New Yorkse modeweek een defilé in de St Bartholomew’s Church, de perfecte setting voor hun gotische collectie. De zussen halen wel vaker inspiratie uit oude horrorfilms en voor ze achter de tekentafel kropen om deze wintercollectie te creëren, keken ze nog eens naar de ‘Dracula’-verfilming van Francis Ford Coppola met Winona Ryder, zo vertelden ze aan Vogue. De vampieren van Rodarte werden gehuld in polkadots en bloemenprints, ruches en kanten handschoentjes, verfijnde ontwerpen waarin heel wat handwerk kroop. Applaus was er ook voor een van Dracula’s bruiden, die een ultralange, lichtblauwe sleep kreeg aangemeten.