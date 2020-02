Gent en Antwerp haken af voor tv-deal met Eleven Sports

Eleven Sports haalt dan toch het tv-contract van de Pro League binnen. Maar AA Gent en FC Antwerp haken om verschillende redenen af.

Eleven Sports legde het beste bod neer en haalt het nu uiteindelijk ook. Voor een bedrag van 103 miljoen euro krijgt het de volgende vijf jaar alle mediarechten voor het Belgische voetbal. Eleven zal de rechten nu waarschijnlijk proberen door te verkopen aan de klassieke Belgische operatoren Telenet, Proximus en Voo, die de voetbalbeelden dan via een apart kanaal bij de tv-kijker zouden kunnen brengen. Daarnaast zou de zender van de Jupiler Pro League ook een internationaal merk proberen te maken.

Lijken uit de kast

Toch vielen er vandaag nog onverwacht enkele lijken uit de kast. De discussie binnen de Pro League was namelijk lang en hard. Zo hard dat AA Gent uiteindelijk besliste niet mee te stappen in de deal met Eleven Sports. AA Gent-voorzitter Ivan De Witte vindt namelijk dat er nog meer in zat. Bovendien zijn er twijfels of Eleven Sports - dat financieel niet zo sterk zou staan - de beloofde 103 miljoen euro wel elk jaar op tafel zal kunnen leggen.

FC Antwerp besluit dan weer niet mee te stappen in de collectieve verkoop van de tv-rechten omdat het niet akkoord ging met de voorgestelde verdeelsleutel voor de meeropbrengst van 20,5 miljoen euro. De G5 (AA Gent, Anderlecht, Club Brugge, Racing Genk en Standard) willen het grootste deel van die taart, maar Antwerp legt zich daar niet zomaar bij neer. De Great Old rekent zichzelf op basis van de recente sportieve resultaten stilaan tot de Belgische topclubs en wil dat vertaald zien in extra centen.

Diepe sporen

Wat het afhaken van Gent en Antwerp betekent voor het tv-contract en voor het voortbestaan van de Pro League, is op dit moment onduidelijk. In de coulissen zouden nog gesprekken lopen om de brokken te lijmen. Maar nu al is het duidelijk dat dit tumultueuze biedproces diepe sporen heeft getrokken binnen de Pro League, waar nu zelfs totale chaos dreigt.